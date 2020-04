Nagib Acário e Chambinho do Acordeon participam da live do projeto Pôr do Sol Fortaleza domingo (12)

Os músicos Nagib Acários e Chambinho do Acordeon se juntam ao pianista Felipe Adjafre na live do projeto Pôr do Sol Fortaleza deste domingo (12), às 17h. Para acompanhar a apresentação, basta acessar a página do pianista no Instagram (@felipeadjafre).

Esta é a quarta edição virtual do projeto, que seguirá online enquanto durar a recomendação de isolamento social por conta da pandemia mundial do coronavírus.

Convidados



Na programação do projeto pela primeira vez, o cantor e multi-instrumentista Nagib Acário apresentará suas habilidades músicais com amplo e variado repertório, que vai do clássico à música pop, com canções de sucesso nacional e internacional.



Já cantor, compositor, ator e músico brasileiro Chambinho do Acordeon esteve com Felipe Adjafre no projeto em janeiro deste ano. Para quem curte forró, baião, xote e xaxado, se prepare para encarar o repertório caprichado preparado pelo sanfoneiro.



Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza Virtual

Data: Domingo 12 de abril

Horário: 17h

Local: Instagram (@felipeadjafre)