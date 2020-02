O jornalista cearense Chico Alves morreu na noite desta quinta-feira (13). Ele estava internado em um hospital da capital.

Chico trabalhou como diretor do jornal Tribuna do Ceará e esteve também à frente do setor de Comunicação do Tribunal de Justiça do Ceará.

O velório acontece na Funerária Ternura, no bairro Aldeota, onde também haverá uma missa de corpo presente na manhã desta sexta-feira (14). O sepultamento ocorre no cemitério Parque da Paz.