Morre Monsenhor Ágio Moreira, aos 101 anos, no Crato

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (12), por volta das 4h30, os 101 anos, o Monsenhor Ágio Augusto Moreira. O mais antigo clérigo da Diocese do Crato estava doente há dois meses, quando foi acometido por uma pneumonia. Em dezembro de 2017, ele completou 75 anos de vida sacerdotal, missão que conciliou com o amor pela música. A Prefeitura Municipal do Crato decretou luto oficial nesta quarta-feira.

O velório do fundador da Sociedade Lírica do Belmonte (Solibel) acontece na Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, nº 1366 - Novo Lameiro, Crato) e o sepultamento acontecerá nesta quinta-feira, 13, às 16 horas, na Capela Nossa Senhora das Graças.Natural de Assaré, Padre Ágio ganhou o título de “monsenhor” em 2003, por indicação do então bispo diocesano Dom Fernando Panico. Ele também foi precursor da Escola de Educação Artística Heitor Villa Lobos e da Orquestra Sinfônica Padre Davi Moreira, ambas voltadas à formação em música.

A Prefeitura Municipal do Crato decretou luto oficial nesta quarta-feira.

Em nota publicada em seu Facebook, o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, também lamentou profundamente a morte do líder religioso. "Foram 101 anos de muito amor e dedicação aos que mais precisam. Padre Ágio, como era carinhosamente chamado, realizou um trabalho muito bonito e transformou a vida de jovens e crianças da região do Cariri por meio da música. Ele está marcado na história do Ceará como exemplo de homem com grande coração, sensibilidade, amor e fraternidade, valores dos quais mais precisamos hoje em dia. Minha eterna gratidão ao Padre Ágio e meu abraço fraterno a todos que tiveram a felicidade de conviver com este grande homem. Que Deus o receba e console a família e os amigos!", afirmou.

O bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana, descreveu, em nota, a páscoa do Monsenhor Ágio como "Um encontro amoroso e definitivo com Deus, sob o canto suave dos anjos. Assim o Pai chamou o nosso querido Monsenhor Ágio Moreira para a vida eterna, cuja vitalidade e lucidez sempre me impressionaram. Sua partida para a Casa do Pai deu-se nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, por volta das 4h30. A Diocese de Crato, portanto, amanhece entoando uma melodia, uma música espiritual, para que chegue ao coração de Deus as nossas orações e as nossas preces em sufrágio da alma desse grande sacerdote". Em outro trecho, Dom Gilberto Pestana definiu ainda o religioso: "exímio escritor e músico: "Mons. Ágio viveu o ministério exemplarmente fiel aos valores do Evangelho. É inspiração não só para mim, mas para todos aqueles que querem conformar a sua vida à vida de Cristo".