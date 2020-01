Morre Flavio Goldemberg, diretor do reality The Voice Kids

Flavio Goldemberg, diretor-geral do "The Voice Kids", morreu na madrugada desta terça-feira (28) após sofrer um infarto. Com 58 anos, ele comandaria a gravação de mais uma etapa do reality infantil, que foi adiada por conta do falecimento.

O diretor iniciou a carreira na emissora em 1981 e atuou como produtor por 17 anos, até 1998. O retorno à Globo aconteceu em 2010 e, atualmente, também foi responsável pelo programa PopStar, onde artistas fazem números musicais e disputam a preferência da plateia.

Pela versão do reality show infantil, Flavio recebeu três indicações ao Emmy Kids, em anos consecutivos, na categoria “Reality”. O diretor Boninho, com quem Flavio trabalhou nos últimos anos, se manisfestou sobre o momento. “Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida", lamentou.

Flávio deixa a esposa e dois filhos. Ainda não existem informações sobre o velório.