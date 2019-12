Mocororó na quenga: um prato indígena para surpreender nas comemorações de fim de ano

O mocororó na quenga (bebida originada da fermentação do caju) é mais uma receita produzida pelos alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Desta vez a receita foi inspirada na tradicional alimentação indígena. Quem adotar a sugestão, um tanto quanto inusitada, para servir nas confraternizações de fim de ano, certamente, surpreenderá os convidados.

Ingredientes do peixe no forno

360g de filé de cebola

10 ml de limão galego

Quanto basta de pimenta do reino

Quanto basta de sal

Quanto basta de manjerona

5ml de azeite de oliva

Quanto basta de açúcar mascavo

Modo de preparo

Misture em um recipiente o azeite, o limão e a manjerona. Banhe os filé com o líquido. Tempere com sal, açúcar mascavo e pimenta do reino a gosto. Asse os filés, cortados em triângulo, por 3 a 4 minutos no forno combinado, a 300°C.

Ingredientes do molho de mocororó

30 ml de mocororó

3 unidades de caju

100 ml de água

Quanto basta de noz moscada

Quanto basta de pimenta branca

5g de cebolinha

5g de coentro

1 dente de alho

80g de creme de leite fresco

20g de azeite de oliva

30g de cebola

Modo de preparo

Branquei coentro e cebolinha: coloque as ervas em uma panela com água fervente por aproximadamente 3 minutos, retire e coloque-las num recipiente com água gelada e reserve. Aqueça a cebola o alho e doure. Coloque o suco de caju, o mocororó, a noz moscada, pimenta branca e o cheiro verde. Ferva e deixe reduzir 10% do volume. Liquidifique e volte ao fogo. Reduza mais 20% do volume e reserve.

Ingredientes do pirão de queijo

500 ml de leite

300g de queijo manteiga

200 ml de queijo coalho

Quanto basta de noz moscada

Quanto basta de sal

Quanto basta de pimenta do reino

Modo de preparo

Aqueça o leite, quando abrir fervura, adicione os queijos ralados, a noz moscada, o sal e a pimenta. Quando estiver consistente, desligue o fogo e mexa constantemente.

Ingredientes da farofa de coco

200g de coco ralado sem açúcar

100g de cebola

1 dente de alho

Quanto basta de pimenta do reino

20 ml de azeite de oliva

1 unidade de pimenta de cheiro

Modo de preparo

Asse o coco no forno por 10 minutos a 200°C e liquidifique logo em seguida 60% da quantidade e reserve. Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e a pimenta de cheiro. Adicione a farinha de coco. Asse por aproximadamente 10 minutos e reserve.

Ingredientes da banana chips

1 unidade de banana da terra verde

Quanto basta de sal

Quanto basta de açúcar

Quanto basta de canela

Modo de preparo

Corte a banana em lâminas na água com vinagre. Asse em forno até ficar dourado e crocante.