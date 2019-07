Marina Ruy Barbosa tem conta no Instagram hackeada

A atriz Marina Ruy Barbosa teve sua conta no Instagram hackeada na manhã desta terça-feira (16). Os hackers postaram fotos tanto no feed quanto nos Instastories anunciando doações de aparelhos celulares, notebooks, relógios e outros itens. As publicações do invasor teve os comentários desativados.

A conta de Marina é seguida por 33 milhões de pessoas e fãs passaram a madrugada tentando enviar mensagens para alertá-la pois achavam que era algum tipo de vírus. "Acho que o perfil da Marina foi invadido", disse um deles. Outro alertou: "Acho que acabei de pegar um vírus nessa história de iPhone".

Publicação do invasor no Instastories Reprodução / Instagram

Em entrevista ao colunista Léo Dias, Marina revelou estar temerosa. "Tô acordada. Só que não quero divulgar isso ainda porque estou com medo de deletarem a conta".