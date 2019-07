Marília Mendonça recebe fã com síndrome de down nos bastidores do Festeja Fortaleza 2019

A cantora Marília Mendonça recebeu em seu camarim da 3ª edição do Festeja Fortaleza uma fã, Ana Beatriz Bezerra, neste sábado (6).

A jovem de 28 anos que tem síndrome de down é fã da cantora desde 2016, quando Marília despontou com a música "Infiel".

De acordo com familiares, Bia, como é conhecida, tem mostrado evolução no tratamento ao ler e copiar as músicas de Marília, o que a ajuda na coordenação motora.

A sertaneja chegou por volta das 23h no evento e logo mandou a equipe da produção chamar a jovem, que aguardava ansiosa pelo encontro. Nos bastidores, elas conversaram sobre as músicas de Marília e Bia declarou: "a música que eu gosto é 'Transplante'. Você é muito linda".

Emocionada, Marília a abraçou. "Você é ainda mais, Bia", disse.