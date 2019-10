Maria da Paz é desclassificada na primeira fase do reality em A Dona do Pedaço

Em ‘A Dona do Pedaço’, a protagonista Maria da Paz está confiante diante da possibilidade de ganhar o prêmio de R$ 1 milhão no reality Best Cake. No programa, que tem a direção de Boninho e apresentação de Angélica, a personagem de Juliana Paes vai precisar mostrar seu talento já na primeira fase eliminatória.

Abel (Pedro Carvalho), um dos concorrentes, sabe do potencial da ex-chefe, mas vai se dedicar para vencer a disputa. No entanto, Maria não tem só amigos no jogo. Dona Céu (Dja Marthins) parece não ter limites para derrotar os principais rivais e vai jogar sujo com a empresária.Na primeira tarefa, há um sorteio e Boninho orienta que os candidatos vão saber na hora quais bolos irão fazer. Maria se assusta com a descrição que cai para ela: bolo de flor de sal. Mas determinada, concentra suas energias na produção e acredita no seu talento. Enquanto isso, Dona Céu aproveita um momento de distração de Maria e mistura flor de sal na massa do bolo dela.

Crédito: Globo/Cesar Alves

Nesta etapa, Boninho fica responsável pela aprovação dos bolos e, quando chega a hora de experimentar o de Maria, sente o excesso de sal e com isso, não aprova o bolo e elimina Maria, que fica arrasada. Após as gravações, o diretor comentou o prazer de participar da novela. “Foi muito divertido gravar com a Maria da Paz. Além disso, Amora foi um doce me dirigindo e toda a equipe me recebeu muito bem. É a segunda vez que o Walcyr me convida para participar de uma novela dele. A outra vez foi em ‘Amor à Vida’ quando a personagem da Tata Werneck queria entrar para o BBB”. A diretora artística Amora Mautner também falou sobre a alegria de dirigir Boninho. “Foi uma honra estar com o Boninho na gravação. Ele é uma das pessoas que mais admiro e respeito”, ressalta ela.