Marcela se diverte com mala deixada por Gizelly e diz que romance com ela 'nunca rolaria'

Eliminada do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira (7), Marcela avaliou o futuro de seu relacionamento com Daniel e reagiu a um possível relacionamento amoroso com Gizelly, em conversa com o Multishow.

Se depender da médica, o namoro com Daniel continua fora da casa: "Se ele quiser, eu quero", disse Marcela. Sobre a amiga, ela comentou: "Não, gente, a Gi é só minha amiga, nunca rolaria. Ela é meu amor, mas é só amizade mesmo. E Gi é hétero, então nem abriu uma possibilidade para mim, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, de amiga. A gente tem muita coisa pra viver juntas, com certeza, mas não como um casal".

Na manhã desta quarta (8), Gizelly usou seu tempo de Raio-X para homenagear a sister eliminada. "Hoje eu quero falar para você, Má. Você é uma mulher muito maravilhosa. Foi muito bom, inesquecível ter te conhecido. Como eu te falei quando entrei na casa, a sensação era de estar te reencontrando, parecia que eu te conhecia de algum lugar. Esses três meses com você aqui foram incríveis. Você é incrível. Tem um mundão lindo te esperando. Te amo", disse.

Na noite anterior, após Marcela deixar a casa, Gizelly foi à dispensa para encher a mala da amiga de produtos de higiene que ela costumava usar durante o confinamento.

Ao perceber os produtos na mala, já no hotel, Marcela gravou um vídeo e colocou em seu perfil no Twitter: 'Gizelly, louca, te amo, sua maluca. Ganha essa porqueira desse programa", diz ela.