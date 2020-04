BBB 20: Marcela é eliminada com 49,76 % dos votos em paredão triplo com Babu e Flayslane

A ginecologita Marcela foi a 12ª participante eliminada do BBB 20 em paredão tripo disputado com Flayslane e Babu. A paulista, que enfrentou seu 1º paredão, recebeu 49,76% dos votos do público para deixar o programa na noite desta terça-feira (7), que teve 295 milhões de votos. Flay foi a segunda mais votada com 49,18%. Voltando do seu sexto paredão, Babu foi o menos votado com apenas 1,06%

Após o anúncio, Gizelly e Ivy pareciam não acreditar no resultado da votação. Para elas, a ginecologista era uma candidata forte e também uma das possíveis finalistas do programa. A paraibana Flayslane, comemorou bastante a permanência na casa, assim como Babu que novamente foi às lágrimas, enquanto Marcela recebia os abraços de despedida das outras sisters.

Paredão

O paredão que resultou na eliminação de Marcela foi formado no domingo (5). Thelma ganhou a prova do líder e indicou Flay direto para a berlinda. Em seguida, a casa foi dividida em dois grupos e os participantes tiveram que votar no grupo adversário.

Pelo grupo 1, estavam Rafa, Manu, Babu e Mari e pelo grupo 2, estavam Gizelly, Marcela e Ivy. Os dois mais votados de cada grupo foram Marcela e Babu, que se juntaram à Flay no 12º paredão do BBB 20.

Faltando menos de três semanas para a grande final, a direção do programa corre contra o tempo para eliminar dois participantes por semana. Somente três vão disputar a preferência do público para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.