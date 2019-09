Luísa Sonza pede Whindersson Nunes em casamento durante show

Luísa Sonza, 21, anunciou através de seu perfil no Twitter que pediu Whindersson Nunes, 24, em casamento neste domingo (29).

"Whindersson vinha falando que queria ser pedido em casamento pra casarmos no religioso (não, ainda, não casamos no religioso), pois pronto, pedi ele em casamento agorinha no show dele", escreveu a cantora. "Meu Deus eu amo esse homem demais. Tô tremendo até agora".

O casal promoveu uma festa de casamento em fevereiro de 2018 em São Milagres do Milagres (AL), mas ainda não se casou no religioso.

A cantora também usou a rede social para explicar como foi feito o pedido. "No meio do show dele em Cuiabá apareci de surpresa e pedi ele em casamento, de novo... Meu amor por esse menino vai além de tanto, que não dava pra eu fazer algo simples. Eu queria surpreendê-lo assim como ele me surpreende todos os dias, queria impressioná-lo e sair de qualquer óbvio que ele poderia imaginar, porque ele é tão diferente de tudo que já conheci, tão especial, que é no mínimo assim que ele merece que as coisas sejam", disse. "Te amo amor, se eu pudesse eu casaria contigo todos os dias".