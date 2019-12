Ludmilla pede namorada em casamento e cerimônia acontece no mesmo dia

A cantora Ludmilla casou com a dançarina Brunna Gonçalves na noite da última segunda-feira (16) em um casamento surpresa. Durante a festa de aniversário de 28 anos de Bruna, Ludmilla se declarou para a dançarina e a pediu em casamento. Após o sim, a cantora levou a dançarina para a cerimônia já pronta no jardim da casa da funkeira. "Você aceita? Então bora lá fora então", disse Ludmilla depois do pedido.

A festa foi organizada em menos de 24 horas e o casamento foi compartilhado nas redes sociais de Ludmilla. A cantora trouxe pessoas do cartório de última hora para a oficializar a união. Para animar a cerimônia, ela também contratou uma banda de pagode e cantou a canção "One Less Lonely Girl", do músico Justin Bieber, para a dançarina.

Ludmilla reuniu amigos e familiares para realizar o pedido de casamento. "Todo mundo que a gente ama, que vive com a gente, que torce pela gente está aqui pra eu te fazer um pedido. Queria saber se você quer casar comigo", declarou.

As duas se conheceram no primeiro show de Ludmilla após deixar o nome artístico "Mc Beyoncé". Brunna fazia parte do balé da apresentação. O casal assumiu a relação publicamente em junho de 2019.