Livro sobre descobrir a leveza a partir de situações traumáticas é lançado nesta quarta-feira (22)

Ser leve ainda que em tempos dolorosos ou em meio a traumáticas memórias que insistem em ficar. O desafio e experiências embutidos nesse intricado processo, vivenciado por 15 profissionais, são narrados no livro “Leveza e escrita experimental”, com lançamento marcado para esta quarta-feira (22), na Casa Bendita.

A obra é a sétima publicada pelo Coletivo Insopitáveis, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e tem como organizador o professor Cavalcante Júnior, do Instituto de Cultura e Arte (ICA). A intenção do material é exatamente volver o olhar do público para os caminhos que levam à suavidade, ainda que diante das intempéries intrínsecas à vida de todo dia.

Para isso, diferentes perspectivas são integradas de modo a conferir um aspecto plural da temática, justificando sua concepção coletiva. Entre eles, o leitor pode acessar histórias sobre diálogos entre crianças, famílias e amigos; o descobrir-se leve por meio do nascimento de um bebê; o desbravar pela história de um pai com suas conquistas e sofrimentos; e a força do desenho como forma de transformar densidade em frescor.

Livro estará disponível para venda no local

As narrativas primam pela diversidade também por ser gerem gestadas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, oriundos de diferentes formações e instituições. Centro de Tecnologia da UFC, cursos de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor), de Artes Plásticas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral, entre tantos outros, compõem a miscelânea de .

Para o lançamento, já está confirmada a participação do Coral do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (ICA - UFC), que apresentará trechos do espetáculo “Fé”.

Serviço

Lançamento do livro “Leveza e escrita experimental”, com vários autores

Nesta quarta-feira (22), às 19h, na Casa Bendita (Avenida Rui Barbosa, 888, Meireles)