Leo Santana chora ao homenagear Gabriel Diniz no Fortal; 'Vamos lembrar sempre do GD'

Comandando o bloco EhLoco/Vem com o gigante, o cantor Léo Santana se emocionou, neste sábado (27), ao homenagear o artista Gabriel Diniz na terceira noite do Fortal. Léo chorou no momento em que cantava um dos maiores sucessos de GD, a música "Paraquedas".

Relembrando o quanto GD era feliz, Léo chegou até a imitar o jeito do artista, quando ele falava: "você sabe que eu gosto de fuleragem".

"Vamos lembrar sempre do GD naquela característica dele...", disse o cantor do bloco Eh Loco, completando a frase ao começar o toque da música "Jenifer", que consagrou Gabriel Diniz como cantor nacional.

GD se apresentaria na primeira noite do Fortal, mas após sua morte, foi substituído por Gustavo Mioto e a banda Saia Rodada.

Não foi apenas Léo Santana que homenageou o cantor que faleceu em um acidente aério em Sergipe. Os noivos Tyrcya Quariguasi e Rodrigo Antunes se casaram recentemente e decidiram comemorar, fechando um camarote na sexta-feira de Fortal, dia que GD se apresentaria. A música "Paraquedas" faz parte da trilha sonora do casal. "Quando o artista morreu pensamos em adiar a comemoração, porém ficou sendo uma forma de homenagem”, disse Tyrcya.