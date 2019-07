Noivos festejam casamento em camarote do Fortal, com buquê, abadá customizado e mesa de doces

A auxiliar de cerimonial Tyrcya Quariguasi, 28, e o advogado Rodrigo Antunes, 27, decidiram comemorar o casamento de uma forma inusitada e celebraram no corredor da folia. Após trocarem alianças na tarde da última sexta-feira (27), o casal recebeu familiares e convidados em dois camarotes do Fortal e festejou o matrimônio ao som das atrações na segunda noite da micareta.

Para entrar ainda mais no clima, os noivos fizeram um ensaio fotográfico na Avenida Dom Luís, região onde se concentra a sede de blocos que fazem parte da festa.

Um dos motivos para a escolha da sexta-feira de Fortal foi a aprensentação que Gabriel Diniz faria na micareta. O cantor, porém, morreu após acidente com avião em Sergipe. Para subistituir o artista de "Jenifer", Gustavo Mioto e a banda Saia Rodada se apresentaram no bloco Eh Loco.

“A música ‘Paraquedas’ faz parte da nossa história. Quando o artista morreu pensamos em adiar a comemoração, porém ficou sendo uma forma de homenagem”, relata a auxiliar de cerimonial.

Tyrcya Quariguasi usou um vestido de noiva customizado com um abadá em homenagem ao casal. Foto: Arquivo pessoal

Apesar do local nada convencional, os noivos fizeram questão de manter detalhes de uma festa tradicional, como o buquê e a mesa de doces, com bolo de casamento e outros serviço de buffet. Até mesmo a noiva estava com o tradicional vestido branco, que foi customizado com um abadá feito especialmente para a festa.

Ao todo, cerca de 40 pessoas estiveram no camarote "Rodrycya", junção dos nomes dos noivos. A festa teve como lembranças copos com frases de músicas cantadas por artistas durante a micareta.

Juntos há 1 ano e 4 meses, os noivos se conheceram em um cursinho preparatório para concurso. Para ela, poder comemorar o momento especial no Fortal foi uma experiência única. “Ficamos muito felizes por poder proporcionar uma experiência diferente para os nossos convidados, algo que foi bem a nossa cara”, afirma.