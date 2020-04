Lázaro Ramos diz que torce para o Babu no 'BBB' e que viciou Taís Araújo em ver o reality

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo está completamente viciado em BBB. E quem diz isso é o próprio Lázaro. De acordo com ele, sua influência acabou viciando a esposa.

Ele também diz que tem uma torcida especial no jogo: o amigo e ator Babu. "Ele é um grande companheiro de trabalho, fizemos 'Mundo Cão' juntos, ele é uma pessoa adorável, é um ursão, muito emocional. Tem uma ligação muito forte com a família, é um cara de um coração incrível e tem esse apelido de paizão não é à toa. É cheio de defeitos, mas como ele teve muito conflito na vida, tenta evitar", revela o ator.

Babu está em seu sexto paredão. Babu, Marcela e Flayslane disputam o voto popular nesta terça-feira (7).

Segundo ele, não há como perder um só episódio. "O 'BBB' está na vigésima edição, nunca fui viciado, assistia eventualmente. Mas agora voto, assisto, torço", confessou.

Taís também deu a sua opinião sobre o reality. "Estou com raiva porque meu coração está disparado por causa do BBB", riu a atriz.

Casados há 16 anos e pais de dois filhos, o casal acumula parcerias profissionais, que, segundo ele, contribuíram para que o casamento ficasse ainda melhor.

Para Lázaro, isso acontece pelo sucesso do casal na escolha dos projetos.

"A série 'Mister Brau' e a peça 'O Topo da Montanha' tinham uma rotina muito lúdica que, na verdade, alimentava a relação. Se não fôssemos felizes no trabalho talvez interferisse na relação, mas, no nosso caso, essas escolhas fizeram com que tudo ficasse melhor", disse.