'La Casa de Papel': relembre momentos das temporadas anteriores

Nas vésperas do lançamento da nova temporada da série 'La Casa de Papel', marcada para esta sexta-feira (19), muitos espectadores já fazem teorias sobre o enredo a ser abordado no novo ano. Tóquio (Ursula Corberó), Professor (Álvaro Morte), Rio (Miguel Herrán), Raquel (Itziar Ituño), Denver (Jaime Lorente), Nairobi (Alba Flores) e Mónica (Esther Acebo) retornam e devem protagonizar mais um grande roubo, assim como nas duas temporadas anteriores.

Mas antes que a estreia aconteça, existem alguns pontos que podem passar despercebidos nesse recomeço. Por isso, o Verso montou uma lista para relembrar alguns dos arcos abordados nos últimos episódios. Confira na lista abaixo:

1) Fuga dos participantes do roubo

No fim da temporada anterior, o roubo à Casa da Moeda da Espanha teve o ciclo encerrado e, no fim, a maior parte dos assaltantes do elenco principal conseguiu escapar do prédio que estava sob a vigilância da polícia. Agora, na nova história, o espectador poderá acompanhar os efeitos desse grande roubo e como cada um lidou com as consequências após a fuga.

2) Relação entre Raquel e o Professor

Foto: reprodução

Entre as relações entre personagens nas últimas temporadas, uma das que tiveram maior destaque esteve no núcleo entre o Professor, mente por trás do ataque, e a inspetora Raquel Murillo, responsável por resolver o caso. Os dois acabaram tendo um envolvimento amoroso, mas tudo ruiu após Raquel descobrir o plano. O que ninguém esperava era que ela se apaixonasse e, no fim das contas, encontrasse o professor nos últimos momentos da temporada passada.

3) Morte de Berlim

Foto: reprodução

Um dos acontecimentos mais chocantes da segunda temporada, a morte de Berlim ainda deve afetar as tramas nesta sequência. A participação de Pedro Alonso foi confirmada durante o processo das gravações, mas ainda não se sabe como Berlim será retratado: se aparecerá em flashbacks antes mesmo do roubo ou se outra história será desenvolvida.

4) Morte dos outros personagens

Foto: reprodução

Alguns dos momentos mais emocionantes de La Casa de Papel acontecem durante as mortes de alguns dos personagens do núcleo principal como Moscou, pai de Denver, e Oslo. Agora, sem a presença de alguns deles, poderemos ver as novas relações e parceiros que podem surgir na montagem de um novo roubo.

5) Trama do roubo

Na primeira temporada, temos a percepção de todo o planejamento montado pelo Professor para tornar o roubo à Casa da Moeda da Espanha possível. Entre erros e reviravoltas, acompanhamos cada detalhe dar certo e o plano de anos se concretizar. Na nova história, um novo plano deverá ser desenhado, mas sem tanto tempo como o anterior.

6) Poder feminino

Foto: reprodução

Nas primeiras temporadas, Nairóbi e Tóquio eram algumas das personagens mais fortes do núcleo principal, além de peças importantes para o desenvolvimento da trama. Agora, vemos como o dinheiro pode ter ajudado as duas a alcançar os objetivos discutidos durante o assalto à Casa da Moeda da Espanha.