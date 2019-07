Justiça determina regras para entrada de crianças e adolescentes em show de Sandy e Junior

A Justiça fixou regras específicas para a entrada de crianças e adolescentes no show da dupla Sandy e Junior que acontece em Fortaleza nesta sexta-feira (19). O documento foi assinado na última quinta-feira (18) pela juíza Mabel Viana Maciel, coordenadora da Vara da Infância e da Juventude da Capital.

De acordo com a determinação, apenas adolescentes com idade superior a 15 anos poderão permanecer no Centro de Eventos sem acompanhante. Crianças de até 11 anos só poderão entrar com a presença dos pais ou de responsável legal.

Jovens com idade entre 12 e 14 anos só terão acesso ao show se acompanhados por maior de idade portando com autorização por escrito e cópia do documento de identificação dos pais do adolescente.

Todos os acompanhantes deverão portar cópia autenticada dos termos de tutela, curatela ou guarda, conforme o caso.

Confira as regras

1. Crianças até 12 anos de idade incompletos poderão entrar e permanecer no show, desde que acompanhados dos pais ou responsável;

2. Adolescentes maiores de 12 anos e menores de 15 anos poderão entrar e permanecer no show, desde que acompanhados dos pais ou responsável ou de acompanhante maior de 18 anos, com expressa autorização dos pais ou responsável. A autorização deverá ser feita por escrito e estar acompanhada de cópia do documento de identificação dos pais ou responsável;

3. Adolescentes maiores de 15 anos poderão entrar e permanecer no show desacompanhados.