Irmão de Anitta fala pela primeira vez em entrevista após exame de DNA

Felipe Terra (33) deu a sua primeira entrevista um dia após a divulgação do resultado do exame de DNA que comprova o parentesco com a cantora Anitta. Na conversa com Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, o sargento do Exército revelou que descobriu sobre a paternidade há dois anos, quando a mãe reconheceu Mauro Machado, seu pai biológico, em uma edição do "Altas Horas".

"Fiquei com medo de me acharem oportunista ou interesseiro. O medo de ser rejeitado ou mal tratado me fez recuar. Descobri que ele era meu pai em 2017. Apesar de não procurá-los, comecei a segui-los no Instagram e acompanhá-los de longe desejando sempre o melhor pra eles", relembrou o período.

Da nova família, Felipe só conheceu até agora o pai, mas espera encontrar pessoalmente com os irmãos. "Todos me receberam muito bem, foram muito receptivos. A Anitta me procurou logo e passou a me tratar como irmão. O Renan me mandou uma mensagem assim que saiu o resultado me dando as boas vindas. Enfim, a Anitta, o Painitto e o Renan eu já conheço pelas redes sociais e pela mídia, mas não é neles que estou interessado. O que quero mesmo é conhecer o Mauro, a Larissa e o Renan, meu irmão vascaíno", explica.

Família não ouve Pop/Funk

Pai de uma menina de 5 anos, ele conta que a filha não conhece a tia famosa. “Como somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais, mas ela conhece o Clube da Anittinha e adora as músicas do desenho. Ela canta e dança assistindo. Enfim, somos reservados, pessoas simples, evangélicos, mas livres de preconceitos de todos os tipos. Tenho certeza que o amor e a amizade que vão florescer nos fará superar as nossas diferenças", declarou Felipe Terra.