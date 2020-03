Iphan promove prêmio de R$ 20 mil para destacar ações na área do Patrimônio Cultural

As inscrições da 33° edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade estão abertas para os brasileiros que atuam na gestão, valorização e promoção do Patrimônio Cultural do Brasil. Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os interessados podem se inscrever por meio de um formulário online, disponível no site do Iphan até 18 de maio.

A iniciativa é a maior premiação nacional no campo do Patrimônio Cultural e tem como objetivo valorizar aqueles que atuam na preservação dos bens culturais do país. Ao todo, serão escolhidas 12 ações, as quais serão pré-selecionadas por Comissões Estaduais, formadas por representantes das diferentes áreas culturais de cada Estado, presidida pelo superintendente.

As ações vencedoras na etapa estadual serão analisadas pela Comissão Nacional de Avaliação, composta pela presidência do Iphan e por 21 jurados que atuam nas áreas de preservação do Patrimônio Cultural. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 30 de agosto de 2020, no site do Iphan. Cada premiado receberá o valor de R$20 mil reais.

Na 33° edição, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade traz duas grandes categorias divididas em seis segmentos: Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Material e Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Imaterial.

Em 2020, a premiação também fará uma homenagem ao Patrimônio Cultural Moderno. A semana de Arte Moderna em 1922 em conjunto com as ações modernistas são vistas pelo Iphan como fundamentais para construção o Patrimônio Cultural no Brasil.

A primeira edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade ocorreu em 1987 e já soma 175 vencedores em todo país, sendo 11 deles cearenses.