Ingressos para show de Lulu Santos podem ser trocados por doação de alimentos 

Lulu Santos (RJ) fará show dia 28 de março, em Fortaleza, e os ingressos podem ser retirados mediante a doação de 5kg de alimentos não perecíveis (com exceção de sal). A apresentação acontecerá dentro da programação do projeto Viva Música Sesc, no Anfiteatro do Parque do Cocó. O artista carioca segue em turnê de seu último disco, “Pra Sempre”, lançado em 2019.

Os postos de troca de ingressos estão nas Unidades Sesc, Senac e Fecomércio. Lulu é a primeira atração da temporada 2020 do projeto, ligado ao programa Mesa Brasil Sesc, que atua no Ceará há quase 20 anos.

Arrecadação

Os alimentos arrecadados serão encaminhados para quatro centros operacionais do Mesa Brasil Sesc no Ceará: em Fortaleza, região do Cariri, Sobral e Iguatu. O apurado será destinado a 500 instituições sociais, e alcançará cerca de 260 mil pessoas, segundo a assessoria do Sesc.

O Mesa Brasil Sesc, até então, já distribuiu mais de 47 milhões de quilos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

No Parque do Cocó, o público deve contar, além do show, com a estrutura de serviços como food truck, exposições e atendimento do Sesc.

Serviço

Lulu Santos em Fortaleza

Show do cantor e compositor carioca dia 28 de março, a partir das 18h, no Anfiteatro do Parque do Cocó, pelo projeto Viva Música Sesc. Ingressos: R$ 5kg (alimentos não-perecíveis, exceto sal), nas unidades Sesc, Senac e Fecomércio. Abertura: banda Reite (CE). Mais informações: www.sesc-ce.com.br