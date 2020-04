Guilherme Arantes promete live 'com as maiores canções de todos os tempos'

O cantor, compositor e pianista Guilherme Arantes, que passa os dias de confinamento com a mulher na cidade medieval de Ávila, na Espanha, vai fazer uma live com o que chama de "as maiores canções de todos os tempos (da minha geração pra cá, lógico)."



Sentado ao piano, na sala de sua casa, Guilherme vai tocar muitas canções de seu repertório próprio, mas também músicas dos Beatles, Elton John, Cat Stevens, Led Zeppelin, Tears For Fears, John Lennon, Bread, 10CC, Billy Joel, Eric Carmen, Eagles, Eurythmics e Toto.

A live de Guilherme será a partir das 12h (horário do Brasil) do próximo sábado, dia 11, sem hora para terminar.