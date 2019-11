Gretchen participa do 'Se Joga' e colocou os apresentadores para dançar "Conga, Conga, Conga"

O programa 'Se Joga', da rede Globo, desta quinta-feira (7) recebeu a cantora Gretchen, que se divertiu, falou da vida, carreira e de momentos tristes os quais marcaram sua trajetória.

A cantora participou do quadro Doce ou Fake, brincou na Roleta das Revelações e, de quebra, fez os apresentadores do 'Se Joga', Fernanda Gentil, Érico Bras e Fabiana Karla dançarem o hit "Conga, Conga, Conga".

Conhecida pelos memes da internet, a musa do rebolado contou que adora o que fazem com suas fotos e vídeos. A cantora falou ainda sobre maternidade.

A cantora se diverte com os memes Isabella Pinheiro/Gshow

“No começo, fiquei muito brava, mas aí meu filho explicou que era brincadeira. Ele me explicou que é legal.”

"Tem vários que eu amo, mas o 'Atenta' é o mais famoso. Sou muito expressiva. Falam que sou um meme vivo. As coisas que eu faço já viram meme."

Tenso

Durante sua participação no 'Se Joga', Gretchen revelou ter sofrido muito com a perda de um filho.

"Eu tenho cinco filhos biológicos e dois do coração. O maior perrengue foi quando eu perdi o gêmeo do meu filho Gabriel. Com dois dias, ele faleceu nos meus braços."

Relação famíliar

"Meus filhos não me dão um pingo de trabalho. Sou uma mãe, literalmente, solteira. Nunca pedi pensão pra nada. Agora vou ser avó de três."

Participação especial

Thammy apareceu para falar um pouco sobre a mãe e como acha que será a vovó Gretchen:

"Tem hora pra comer e dormir. Disciplina. Eu vou descobrir agora no final do ano. Ela mima a Andressa o tempo todo. Traz verduras e ovo caipira."

Idade

Gretchen disse que a idade não tem a menor importância na hora do amor e que a fase dos 60 anos é a melhor no relacionamento:

Gretchen brinca no quadro 'Doce ou Fake' no 'Se Joga' Isabella Pinheiro/Gshow

“Eu falo com as mulheres que acham que porque têm 50, 40 anos, acham que o amor já passou. Agora que a gente está maravilhosa para receber um amor na vida. A gente está madura. Não só as mulheres. Eu estou amando ter 60 anos. Você tem uma cabeça madura e sabe o que quer. É o momento certo de ter um relacionamento.”