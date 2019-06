Gabi Costa, de 'Órfãos da Terra', teve órgãos doados a 14 pessoas, diz família

A atriz Gabi Costa, 33, que morreu no último domingo (2) após uma parada cardiorrespiratória, teve órgãos doados a 14 pessoas. A informação foi dada por familiares da artista durante o velório, que ocorre nesta quarta-feira (5) no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio.

osta, que fazia Nazira, mulher do médico Faruq (Eduardo Mossri), na novela "Órfãos da Terra" (Globo), foi encontrada desacordada em sua casa, no último domingo, e socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Nesta quarta, o clima ainda é de surpresa e tristeza entre seus familiares. Segundo Camila Bernad, 26, prima da atriz, não há outros casos semelhantes na família. "Ficamos surpresos. Sentimos pela perda, mas ela não vai sair nunca dos nossos corações", afirmou no velório, que é aberto ao público.

Criada no Jardim Maravilha, em Campo Grande, zona oeste do Rio, Gabi é lembrada como uma pessoa muito próxima à família. "Ela era muito extrovertida, desde criança. Sempre que podia dava um jeito de estar com a gente. Manteve os amigos de infância", comenta emocionada a comadre Ranny Rafaela, 26.

O enterro de Costa está previsto para as 15h, também no Cemitério Jardim da Saudade.

Entre 2010 e 2012, Gabi Costa atuou em "Aventuras do Didi", "Zorra Total" e "A Grande Família" -todos na TV Globo. Em 2013, interpretou Jessica na série "Tapas e Beijos". No ano seguinte, participou do remake de "O Rebu". No currículo, tem ainda a série "Nada Será Como Antes", e as novelas "Sol Nascente" e "Malhação".