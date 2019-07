Filme "Bacurau" tem trailer oficial divulgado nesta terça-feira (16)

O filme "Bacurau", com roteiro e direção assinados por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ganhou trailer oficial nesta terça-feira (16). O longa, premiado pelo júri no Festival de Cannes, na França, tem no elenco nomes como o cearense Silvero Pereira, Sonia Braga, Udo Kier e outros grandes nomes do universo cinematográfico do país. O lançamento oficial no Brasil será durante a abertura no Festival de Gramado, no dia 16 de agosto, e o longa deve ganhar as salas de cinema no país no dia 29 de agosto.

Na trama principal, o foco é o povoado de "Bacurau", localizado no sertão de Pernambuco, que some do mapa após o falecimento de uma das principais moradoras, Dona Carmelita, de 94 anos. Enquanto isso, os moradores tentam reagir à série de ataques ocorridos na região em sequência.

Além de Cannes, "Bacurau" ganhou espaço na competição do Neuchâtel International Fantastic Film Festival, na Suíça, no Festival de Cinema de Sidney, Austrália, no SoFilm Summercamp, em Nantes, e La Rochelle, ambos na França. O filme foi feito em parceria entre a CinemaScopio do Recife e a SBS em Paris.