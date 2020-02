Filho de Pyong Lee já tem mais fãs no Instagram do que outros seis competidores do BBB 20

Com apenas quatro dias de vida, Jake, filho do hipnólogo Pyong Lee, participante do BBB 20, com Sammy Lee, já tem popularidade alta. Isso por conta do Instagram preparado para ele que mostra a rotina da família. A conta já ultrapassou a marca dos 600 mil seguidores.

A criança já tem mais fãs do que muito confinado, inclusive, desafetos de seu pai, o coreano Pyong.

Muito desse fator pode ser atrelado à exposição do próprio Pyong Lee no BBB 20. Para ter uma ideia, o menino, com quatro dias de vida, já tem mais seguidores do que Felipe Prior, o grande desafeto de Pyong no confinamento. Ele também tem mais fãs do que Victor Hugo e que os já eliminados Lucas, Petrix, Hadson e o surfista profissional Lucas Chumbo.

Se somasse o número de seguidores de Prior e Lucas, aliados até pouco tempo no reality, não daria para passar o número do bebê. Com mais 100.000 ele passaria Ivy e com mais 300.000 seguidores ultrapassaria Daniel e Flayslane.

A foto do rostinho da criança ainda não foi divulgada, mas já é o maior pedido entre os seguidores. A tendência é que, com a foto publicada, mais gente se torne fã da criança e mais brothers fiquem para trás nessa disputa por popularidade.