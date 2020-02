Filho de Pyong Lee é cabeludo e saudável, diz Sammy horas após nascimento

Horas após o parto, a influenciadora digital Sammy Lee voltou à internet para atualizar os seguidores com relação ao estado de saúde dela e do filho que acabara de nascer. Sammy revelou detalhes do herdeiro dela e do hipnólogo Pyong Lee, confinado no BBB 20.

Segundo a mamãe de primeira viagem, o pequeno Jake chegou cheio de saúde. "Está tudo bem. Ele é cabeludo e saudável. Está mamando agora", disse ela horas depois dar à luz.

Ela também revelou uma preocupação com relação a notícias falsas. "Estão pegando várias fotos de bebês asiáticos e falando que é o Jake. Ele não tem foto, está aqui quietinho", reforçou.

A princípio, Sammy resolveu manter secreta a identidade do menino, mas é possível que em breve ela mostre o rostinho do bebê aos fãs que já muitos pedem nas redes sociais.

Confinado, Pyong Lee não sabe que seu filho nasceu, porém, tem alguma noção, já que deixou um vídeo pronto de apoio para quando a criança nascesse. Ele também mandou uma mensagem carinhosa à esposa e ao filho Jake no momento raio-x desta segunda-feira (17).

Sammy já tem o quartinho do bebê preparado. A decoração é toda baseada na realeza e conta com ursinhos e papel de parede nas cores azul, branco e bege.