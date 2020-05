Filha caçula de Gugu faz postagem no Stories do Instagram para homenagear Miriam no Dia das Mães

Neste domingo (10), data em que se comemorou o Dia das Mães, a filha cacula de Gugu, Sofia Liberato, de 16 anos, postou nos Stories do Instagram, mensagem carinhosa para homenagear sua mãe, Rose Miriam.

Mulher de Gugu recebe mensagem da filha Sofia no Dia das Mães Reprodução/Instagram

A arte produzida com fotos que demonstram o amor e a cumplicidade entre mãe e filha postada na rede social de Sofia foi complementada com a seguinte mensagem: "Feliz Dia das Mães para a mãe mais carinhosa do mundo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que você é". "Não há palavras para descrever o meu amor por você", finalizou Sofia. A publicação feita por Sofia no Stories do Instagram, no domingo (10) não está mais disponível.

A atitude da filha mostra o quanto os sentimentos ultrapassam os interesses financeiros da família que, após a morte do apresentador, entrou na justiça para decidir como ficará a divisão da herança. A viúva tenta ser reconhecida como companheira estável de Gugu, o qual deixou no testamento maior parte da fortuna para os filhos.