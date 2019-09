Festival de arte urbana transforma muros de Fortaleza

Em cinco dias, tudo pode mudar. Isso vale para pessoas, mas também para lugares. Alguns muros da cidade de Fortaleza, no Ceará, por exemplo, comprovam isso. O que era branco, amarelo ou cinza até o dia 11 de setembro, ganhou muito mais cor com o início do Festival Além da rua. O evento de arte urbana, que percorre municípios cearenses desde 2010, encerrou as atividades na Capital neste domingo (15), e daqui partirá para o distrito do Pecém, onde seguirá até o dia 22 deste mês. As marcas deixadas por aqui já são evidentes.

Os trabalhos dos 18 artistas internacionais, nacionais e locais deram novo fôlego a Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema, contemplando desde pontos turísticos, como o Estoril (edificação histórica da cidade), até um estacionamento da localidade. Cada artista teve autonomia para escolher o que gostaria de expressar a partir das vivências pessoais dentro e fora do evento.

O goiano Wes Gama, por exemplo, apostou na imagem de dois carroceiros de frete para ilustrar uma parede de estacionamento. “Essa é minha referência. Trabalho muito com a imagem de trabalhadores do campo, pessoas que migraram para a cidade grande. Decidi aqui pintar um pai e um filho, representando essa essência simples que a gente herda de família”, conta.

O artista defende a mescla do conhecimento tradicional com o tecnológico, tanto na arte como na vida. “Eu costumo falar para os meus amigos que a gente precisa ser uma espécie de caipira futurista, que mantém o pé firme na terra, mas é visionário”, explica, associando a força dos personagens do muro a de tantos “invisíveis” das cidades.

Confira 'antes e depois' de alguns pontos:

Outro trabalho que chama atenção na Rua dos Tabajaras é o do artista uruguaio Theic Licuado. Ele não intencionava transmitir nenhuma mensagem com o mural, “nada em particular, senão uma imagem linda e colorida”. Porém, a expressividade do retrato feminino logo entregou uma resposta maior. “É minha amiga. Eu pinto meus amigos. Essa é Camilla”, contextualiza.

A partir desta segunda-feira (16), os artistas aportarão na Praia do Pecém. Na programação, serão oferecidas também oficinas gratuitas de mídias sociais, pintura mural, fotografia, vídeo e edição pelo celular. As inscrições estão sendo feitas na Associação das Famílias do Pecém(ASFAP), na Rua Pescador José Vanâncio,1-15, e na Escola Edite Alcântara, na Rua Fidelquina Mendes, SN – Planalto Pecém.

Nos últimos três dias do festival, serão realizadas as pinturas das velas dos barcos dos pescadores do local. É uma outra maneira de deixar rastros, transformando realidades.

Serviço

Além da Rua - Festival Internacional de Artes e Conexões. De 16 a 22 de setembro, no Distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Mais informações na página do Facebook.