Festival Choro Jazz comemora 10 anos de evento e homenageia o músico Paulo César Pinheiro

O Festival Choro Jazz acontece de 3 a 8 de dezembro, em Jericoacoara. Entre as atrações confirmadas estão nomes de peso da música brasileira: o compositor Paulo César Pinheiro, homenageado especial desta edição, o consagrado Trio Corrente (de Fabio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro, vencedores de dois Grammy), o Jaques Morelenbaum Trio, o Cristóvão Bastos Quinteto, Época de Ouro, Carol Panesi e Jota P. As datas da etapa Fortaleza do festival serão confirmadas em breve.

Ao longo da história, o Choro Jazz promoveu shows de artistas e grupos como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, João Donato, João Bosco, Arismar do Espírito Santo, Maurício Carrilho, além de destacar grandes nomes da música do Ceará, como Zé Meneses, Marcio Resende, Cainã Cavalcante, Jorge Cardoso, Mimi Rocha, Grupo Murmurando, entre vários outros.

Egberto Gismonti no 7º Festival Choro Jazz (2016) REPRODUÇÃO/FACEBOOK

O festival também mantém desde 2012 a "Escola de Música Choro Jazz Sambaíba", para crianças da região, além de promover diversas oficinas e de buscar sempre a integração público e músicos. É um dos projetos selecionados na chamada pública Petrobras Cultural.É um dos únicos sete festivais contemplados pela Petrobras na chamada pública, que também selecionou projetos especiais e projetos de circulação de show.

Homenagem

O Choro Jazz presta homenagem especial a um grande nome da MPB. Trata do músico Paulo César Pinheiro. O carioca assinou mais de duas mil canções e construiu parcerias com Baden Powell (1937-2000), Eduardo Gudin, Edu Lobo, Sérgio Santos, Cristóvão Bastos, Danilo Caymmi, Chico Pinheiro e João Nogueira (1941-2000)

Os 70 anos de Paulo César Pinheiro serão destacados ao longo da preparação para o festival e durante o evento, com diversas homenagens.