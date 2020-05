Ferrugem não 'abandonou' a família por conta de mal-estar com a esposa, diz assessoria

O cantor Ferrugem, 31, decidiu esclarecer a polêmica envolvendo sua esposa, Thaís Vasconcellos, 26, e sua família. Isso porque no último domingo (17), Vasconcellos afirmou, por meio das suas redes sociais, que não se dava bem com os familiares do músico.

A assessoria de pagodeiro compartilhou uma nota oficial sobre o assunto à coluna do Leo Dias, do portal UOL, nesta segunda. "A família do Ferrugem e a Thaís não se falam e não se dão bem desde o início. Eles já tentaram uma reaproximação, mas não deu certo. Isso não é um problema do Ferrugem, que inclusive tem contato com todos normalmente."

Procurada pela reportagem, a equipe do músico afirmou que não iria mais comentar sobre essas declarações.

A especulação de que Ferrugem teria abandonado os irmãos e a mãe por causa da companheira também foi negada no texto fornecido ao colunista do UOL. Em nota, a assessoria afirmou que ele sempre "deu todo suporte", inclusive para os irmãos Jonathan e Piter, que trabalham com ele.

A situação dos demais familiares do cantor também entrou em questão, e os representantes afirmaram que todos os custos mensais são pagos por ele. "O pai mora de frente para praia e a mãe mora em uma cobertura no Recreio."

Ferrugem e Thais Vasconcellos se conheceram em junho de 2016 e brevemente terminaram em janeiro de 2017, quando a influenciadora já estava grávida de Sofia, primeira filha do casal.

Os dois retomaram o relacionamento em 2018 e logo Vasconcellos engravidou de Aurora. Vale lembrar que Ferrugem também é pai de Júlia, fruto de seu relacionamento com Juliana Alves, que morreu vítima de uma lipoaspiração mal-sucedida.