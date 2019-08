Fernanda Torres diz que não nasceu para fazer mocinha ao lembrar de 'Selva de Pedra'

A atriz Fernanda Torres tinha 20 anos quando protagonizou o remake de "Selva de Pedra", em 1986, e afirma que a experiência na novela não foi das melhores. "Acho que foi quando eu cheguei à conclusão que não nasci para fazer mocinha", contou à reportagem, aos risos.

"Eu era muito novinha, e a novela das oito é uma responsa. Quando o bicho apertou, a bichinha aqui tremeu", complementa a atriz e escritora, que é colunista da Folha de S.Paulo.

De fato, depois da experiência, Torres não fez mais novelas, com exceção de algumas participações especiais. Com trabalhos de destaque no teatro e no cinema, a atriz só voltou a ter uma atuação mais intensa na TV no início dos anos 2000, quando estrelou a série de humor "Os Normais", ao lado de Luiz Fernando Guimarães, entre 2001 e 2003.

Para a atriz, fazer a protagonista Simone em "Selva de Pedra" foi muito cansativo. "Eu não sei, eu fui me irritando, porque ela sofria demais. Quando eu me vi amarrada no porão, numa cadeira de rodas, eu falei gente, como a Regina fazia tão bem aquilo", comentou em referência à atriz Regina Duarte, que fez o papel na primeira versão da trama, em 1972.

Outra coisa que incomodou a atriz foi quando ela teve de usar uma lente de contato azul como parte da nova identidade da sua personagem: Rosana Reis. "Era uma lente muito primitiva, que só me deixava ver o mundo por um buraco embaçado. Eu falei: 'Eu vou ter uma conjuntivite aqui'. É uma loucura", relembra, aos risos.

Torres também acha que a versão original da trama, de 1972, é melhor que a protagonizada por ela. "Eu sei que é uma peça histórica, mas acho a primeira versão extraordinária, a nossa não acho tão boa", admite.

Na última segunda-feira (19), durante o Criança Esperança, ela encontrou Tony Ramos, que fez o papel do mocinho Cristiano Vilhena ao lado dela, e comentou com ele sobre a reprise de "Selva de Pedra". "Eu até falei para o Tony 'me perdoa', porque eu arrumei um mau humor quando ela [Simone] começou a sofrer", afirmou.

A atriz volta à TV na segunda temporada da minissérie "Filhos da Pátria", que estreia na Globo em outubro.