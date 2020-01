Famosas exibem na web os looks escolhidos para o Réveillon

O ano de 2020 iniciou em grande estilo para as celebridades. Nas redes sociais, elas compartilharam os looks escolhidos para receber o novo ciclo, abusando dos tons de branco e prata em várias combinações de peças.

De férias com a família em Jericoacoara, Juliana Paes optou por um top e uma longa saia fendada, estilo "sereia". Exibindo a boa forma, ela posou ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, e dos dois filhos do casal, Pedro, de 9 anos de idade, e Antônio, de 6.

Também em Jeri, Gabriella Mustafá brindou o novo ano abraçando o branco num look bastante casual.

Em Trancoso (BA), outro reduto de várias estrelas nesse Réveillon, Marina Ruy Barbosa apostou em um longo prateado cavado e com imenso decote nas costas.

Uma make discreta e um rabo de cavalo completaram o visual da atriz, que curtiu a virada ao lado de amigas. "Começando 2020 com muito amor!", ela postou no instagram.

Por sua vez, Bruna Marquezine, também em solo baiano, escolheu um look prateado fendado, valorizando a barriga negativa. Na ocasião, celebrou ainda a primeira viagem feita apenas com a irmã, Luana Marquezine.

Abaixo, confira como se vestiram outras celebridades: