Fabio Assunção diz que perdeu 27 kg para personagem e fala sobre dieta na quarentena

Fabio Assunção, 48, mudou radicalmente de estilo de vida para o seu personagem na série "Fim", da Globoplay. Agora, com as gravações pausadas por causa da pandemia do novo coronavírus, o ator disse que também fez uma pausa na rotina de exercícios, mas continua na dieta.

"Fizemos por cinco meses um trabalho muito duro, mas com resultados. Formamos uma equipe: Chico Salgado (treinador), Roberto Zagury (endocrinologista) e Adriana Tannury (nutricionista). Fora o pessoal de casa, a Lu (assistente pessoal) e um cozinheiro. Agora, no entanto, estou sem, por conta da pandemia", afirmou à coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Assunção contou que perdeu, ao todo, 27,5 kg. "Fui de 31% de gordura no corpo para 12%. Sigo a dieta à risca desde 14 de outubro e os treinos têm acontecido desde o dia 9 daquele mês. Tudo foi pensado para o trabalho, mas me trouxe disciplina na saúde e na vida e leveza espiritual e mental. As academias fecharam, mas minha dieta continua. Não me exercito sozinho em casa porque não gosto, mas sei da importância."

A boa forma física do ator chegou a surpreender os internautas no início deste ano, quando ele publicou uma imagem se camisa. Nos comentários, Assunção recebeu elogios de seguidores e amigos famosos. "Gato!", disse a atriz Mel Lisboa. "E ainda faz marmita", escreveu a ex-vereadora e deputada Manuela d'Ávila.

A apresentadora Astrid Fontenelle também brincou com a nova dieta do ator: "A marmita funcionando", comentou. Malu Rodrigues, Sarah Oliveira, Debora Lamm, Jonas H Sulzbach e Bárbara Paz também deixaram comentários.

No ar na reprise da novela "Totalmente Demais" (Globo), Assunção ficou feliz com o retono da trama, que foi exibida entre 2015 e 2016. "'Totalmente Demais' me colocou em contato com um público jovem, cheio de paixão, que acompanhou a trama com fidelidade e presença. A troca que tivemos foi gigante. Houve muita torcida e muita vibração", contou à reportagem.

O folhetim foi indicado ao Emmy Internacional em 2017, e traz nomes de peso como Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Leona Cavalli, Felipe Simas, entre outros.