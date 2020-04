Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser anunciam gravidez do primeiro filho após aborto espontâneo

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio anunciaram nesta quinta-feira (9) a espera do primeiro filho do casal. "Desde a época de namoro falamos muito em ter filhos. Era um sonho nosso ter a nossa família", afirmou a modelo, que está grávida de quatro meses.

Kamilla e Eliéser se conheceram em 2013, no Big Brother Brasil 13, onde engataram o namoro. Segundo eles, que estão casados desde 2016, as tentativas para engravidar começaram em 2018, mas no fim daquele ano, a modelo chegou a sofrer um aborto espontâneo.

"No início, eu fui na médica, fizemos todos os exames e estava tudo bem. Não havia nada que os impedisse de engravidar, o que era muito bom, mas ao mesmo tempo deixava a gente muito ansioso quando não conseguia", afirmou Kamilla em comunicado transmitido por sua assessoria.

A descoberta da gravidez, em janeiro deste ano, acabou sendo de uma forma bem inusitada, com Kamilla fazendo o teste no banheiro da academia. Segundo ela, a menstruação estava atrasada, mas, caso não estivesse grávida, gostaria de saber para começar um treino mais pesado para o Carnaval.

Por conta do aborto sofrido em 2018, no entanto, o casal decidiu esperar passar o primeiro trimestre para contar a familiares e amigos. Agora, enquanto permanecem em quarentena devido ao novo coronavírus, os dois estão focados na escolha do nome e no enxoval do bebê.