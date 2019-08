Evento de arte gratuito promove palestras e ações sociais no Benfica

O I Movências Poéticas, evento que promove uma série de atividades culturais, artísticas e sociais, tem abertura marcada para esta terça (20), no auditório da Reitoria da UFC, às 14h, com a palestra "ECO+SISTEMAS+POÉTICOS: artivismo, memória e território", com a artista visual, curadora e pesquisadora Lilian Amaral do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos (DIVERSITAS) da USP. A programação segue até o dia 25 de agosto em diversos espaços do bairro Benfica e as incrições são feitas pelo formulário.

No mesmo dia acontece a mesa redonda sobre a "Imaginabilidade da cidade pela Arte Pública Contemporânea", debatida pelos pesquisadores Bia Santos (Valência – Espanha), secretária da Associação Nacional de Investigadores em Artes Visuais (ANIAV) e André Carreira, diretor do grupo teatral Experiência Subterrânea de Florianópolis e professor na Universidade do Estado de Santa Catarina.

Dia de Luta

Como parte da programação do I Movências Poéticas, a II Semana de Arte Urbana Benfica (SAUB) lança luz a desigualdade social, no Dia Nacional de Luta pela Vida e Dignidade da População de Rua, celebrado no dia 20 de agosto, e segue até 25 de agosto, em busca de voltar o olhar para a ocupação de moradores de rua. A ação acontece na Praça João Gentil, às 19h, com atividades da artista Mamãe, jantar de rua com os moradores da ocupação, oferecido pelo Instituto Recanto da Rua.

Programação

20/08 - Terça-feira

14h Coral do IFCE canta Gil

14h30 Abertura oficial: Lançamento do Projeto Corredor Cultural Edição 2019

15h Palestra: ECO+SISTEMAS+POÉTICOS: artivismo, memória e território, Dra. Lilian Amaral (DIVERSITAS - USP)

16h Mesa Redonda: A imaginabilidade da cidade pela arte pública contemporânea, Dra. Bia Santos (Valência – Espanha/ ANIAV) e André Carreira (UDESC)

Local: Auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), Avenida da Universidade 2853.

17h às 19h Feira de Artes da IISAUB

Local: Bosque das Letras, no Centro de Humanidades, Campus Benfica, UFC, Avenida da Universidade 2683.

19h às 20h Programação Cultural

Dia Nacional de Luta pela Vida e Dignidade da População de Rua

Atividades com Fazenda da Luz (artista Mamãe) e jantar de rua com moradores da ocupação da praça (Instituto Recanto da Rua)

Show Hip Hop “Kboco doido nos corre loko”, com Erivaldo de Lavor, Evaldo Boladão e Taco Pancadão

Intervenção Urbana: Projeto para fundar um país, de Marina de Botas

Local: Praça João Gentil, rua João Gentil, 3335.

21/08 - Quarta-feira

9h às 12h Salas Abertas: apresentação e debate sobre pesquisas acadêmicas (Poéticas e processos de criação; Arte, política e urbanidade; Pesquisa e pensamento em Artes; Arte, ensino e mediação)

Local: Salas do Bloco Didático do IFCE, Avenida 13 de Maio, 2031.

09h às 12h Oficina de arte urbana, com o coletivo Diaba4

Lambe-lambe como afirmação territorial

Local: Praça da Gentilândia, Avenida 13 de Maio, com Rua Marechal Deodoro e Bloco Didático do IFCE.

Oficina de Gravura, com Francisco Bandeira

Local: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - MAUC/UFC, Avenida da Universidade, 2854.

14h Manifesto perda do mundo (NOÁ BONOBA)

14h30 Palestra: Políticas culturais e participação social, Dr. Alexandre Barbalho (UECE)

16h20 Mesa Redonda: Arte e a cidade das cidades, Dra. Deisimer Gorczevski (UFC), Narcélio Grud (Festival Concreto) e coletivo Narrativas Possíveis.

Local: Auditório do IFCE, Avenida 13 de Maio, 2031.

17h às 19h Feira de Artes II SAUB

Local: Entrada principal, IFCE.

18h Reunião pública: Polo Cultural da Democracia: construção de uma ocupação cultural e popular no Benfica.

Local: Sede da ADUFC, Avenida da Universidade, 2346.

18h30h às 20h Programação Cultural

Abertura e apresentação da Mostra de Vídeo Rede Ibero-americana - Múltipla: mulher artista resiste (Curadoria: Lilian Amaral; Co+elaboração: Bia Santos)

Local: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - MAUC/UFC.

22/08 - Quinta-feira

09h às 12h Salas Abertas

Oficina Leitura de Portfólio, com Ana Cecília Soares

Local: Bloco Didático, IFCE.

Oficina de arte urbana, Poética da Pracialidade - Tocar o Benfica, com Lilian Amaral e Bia Santos

Local: Praça da Gentilândia

14h Mostra de Vídeo dos Alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais - CLAV/IFCE

14h30 Palestra: Arte urbana como corpo e voz da cidade, Dra. Glória Diógenes (UFC)

15h50 Mesa redonda: Poética da arte pública insurgente, com Júnior Pimenta, Cecília Andrade, Lucas Dilacerda e coletivo Aparecidos Políticos

Local: Auditório José Albano, UFC, Avenida da Universidade 2683 - casas de cultura.

17h às 19h Feira de Artes II SAUB

Local: Bosque das Letras, Centro de Humanidades, Campus Benfica,UFC.

18h30h Programação Cultural

Grupo de Estudo e Ação Processo Criativo na Performance, do Grupo Meio Fio Pesquisa e Ação

Local: Ruas do bairro Benfica.

Mostra de Vídeo Rede Iberoamericana: Múltipla: mulher artista resiste

Local: Praça da Feira da Gentilândia.

23/08 - Sexta-feira

09h às 12h Oficina de arte urbana, Poética da Pracialidade - Tocar o Benfica, com Lilian Amaral e Bia Santos.

Local: Praça da Gentilândia.

10h às 12h Oficina de arte urbana, Inter-relações moda/cidade, com Renata Santiago

Local: bloco didático,IFCE.

14h às 16h30 Mesa Redonda Arte, Ciência e Política, com os professores Dr. Cesar Baio e Dr. Joe Davis e a pesquisadora Fabíola Fonseca

Local: Auditório do IFCE.

16h30h às 20h Mostra de Arte Urbana (II SAUB)

Abertura: Cortejo, com Grupo de Estudo e Ação Africanidades Brasileiras e Meio Fio Pesquisa e Ação

Local: Ruas do Benfica.

17h às 19h Feira de Artes II SAUB

Local: Praça da Gentilândia.

24/08 Sábado

09h às 17h Mutirão de grafite, com alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do IFCE + artistas convidados.

16h Dj Nego Célio

Local: Praça da Gentilândia.

Mostra Livre

Local: ruas do bairro.

25/08 Domingo

15h às 20h Festa de encerramento, com Tertúlia Black Vândala

Local: Praça João Gentil.

