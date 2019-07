Escrever um livro em cinco meses: curso intensivo de escrita literária está com inscrições abertas

A intenção é retirar ideias e textos das gavetas e fazer com que ganhem páginas. Com esse princípio, um projeto ministrado pela escritora, professora e Doutoranda em Literatura Comparada, Vanessa Passos, tratará de ensinar técnicas e elementos narrativos e propor exercícios de escrita criativa para que diferentes pessoas possam ressoar as histórias que carregam consigo.

Trata-se do Curso Intensivo de Escrita Literária. Ao longo de cinco meses, mediante procedimentos específicos, os participantes terão condições de escrever o próprio livro, contando com integral acompanhamento de Vanessa. As inscrições seguem até o dia cinco de agosto ou até o preenchimento das vagas. A previsão para o início das atividades é o dia 10 de agosto, na Livraria Lamarca.

O curso será dividido em cinco módulos e 10 aulas. Entre os temas, estão "Como iniciar uma narrativa", "Como criar personagens e desenvolver a trama da história" e "Como desenvolver o espaço e o tempo na narrativa". Não é necessário possuir um projeto prévio de livro para participar e as atividades garantirão certificado ao término do projeto.

Para garantir total orientação durante o período, o material didático ainda inclui apostilas, calendário de acompanhamento da história, moleskine e ecobag do "Pintura das Palavras", canal literário mantido por Vanessa Passos no YouTube. Passos concretos e firmes para que mais tramas atravessem olhares e conquistem o mundo.

Serviço

Curso Intensivo de Escrita Literária

Inscrições até o dia 5 de agosto (ou até o preenchimento das vagas). Mensalidade: R$ 300 (cartão, transferência ou depósito, com 10% de desconto à vista). Para garantir a vaga, o pagamento precisa ser realizado até esta data para a confecção do material. Contato: (85) 98961-9171. Início das atividades: dia 10 de agosto, na Livraria Lamarca (Avenida da Universidade, 2475, Benfica). Certificação: 80 horas (40 horas presenciais/40 horas à distância)