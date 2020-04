Equipamentos culturais oferecem programação online e gratuita neste fim de semana

Para ajudar no ócio do distanciamento social, equipamentos culturais da capital cearense oferecem programação completa neste final de semana. Conteúdos relacionados à arte e à cultura ocupam as telas dos celular e computadores, com transmissões ao vivo de shows, espetáculos, oficinas, bate-papos, além de indicações de filmes e séries para ver online.

Apesar da suspensão das atividades presenciais, as atividades e publicações online foram as melhores formas encontradas para continuar produzindo conteúdo para o público de casa. Dentre os equipamentos estão Centro Cultural Belchior, Porto Iracema das Artes, Museu da Fotografia Fortaleza, Espaço Cultural Unifor, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e mais.

Confira abaixo a programação do final de semana:

Show Rayane Fortes

Sábado (4), às 18h, no perfil @centroculturalbelchior no Instagram

Para garantir a programação de atividades culturais, o Centro Cultural Belchior promove o projeto “Belchior em Casa”, com shows, cursos e workshop transmitidos através de plataformas online. Neste sábado, para matar a saudade das apresentações na calçada, a cantora e compositora cearense Rayane Fortes monta um pocket show com muito jazz, bossa e pop.

Show Pulso de Marte

Banda Pulso de Marte Reprodução / Instagram / Té Pinheiro

Domingo (5), às 19h, no perfil @pulsodemarte no Instagram

De forma a tornar mais leve o período de distanciamento social, o Porto Iracema das Artes promove mais uma ação da campanha “Embarcação das Artes”. Com shows online, a escola realiza um festival de artistas da cena local e nacional, de forma a levar diversos gêneros musicais para dentro das casas. Neste domingo, as cantoras Letícia Monteiro e Nathália Rebouças, da banda Pulso de Marte, apresentam o EP “Marte é Mulher” por meio de uma transmissão ao vivo no perfil da banda no Instagram.

Circuito UFC Arte Online

Contação de histórias com Christian Oliveira Reprodução / Instagram

Até domingo (5), a partir das 17h, no perfil @ufcarte no Instagram

Já realizado presencialmente, o Circuito UFC Arte ganha agora uma versão no espaço virtual para compartilhar ações e apresentações artísticas, evidenciando a importância da arte e da cultura neste período de isolamento. A programação deste fim de semana conta com o bate-papo “Teatro e Formação de Público”, com Juliana Carvalho do projeto Palco de Giz, contação de histórias com Christian Oliveira, do Grupo Galhofo de Teatro Infantil, e muita poesia com o Projeto Verso de Boca.

Museu da Fotografia Fortaleza

Às sextas, no perfil @museudafotografiafortaleza no Instagram

Ao pensar na formação e entretenimento do público infantil, o Museu da Fotografia Fortaleza disponibilizará, às sextas-feiras, uma série de vídeos tutoriais das oficinas dadas presencialmente. Serão atividades com corte e colagem, pintura e fotografia para serem reproduzidas dentro de casa. Para o público adulto, o Museu prepara uma lista de indicações de séries e filmes relacionados à fotografia disponíveis no Youtube e Netflix.

Espaço Cultural Unifor

Semanalmente, no perfil @uniforcomunica no Instagram

Visando o alcance pleno da arte na vida das pessoas, o Espaço Cultural Unifor iniciou um movimento de levar informações e curiosidades sobre obras do acervo de arte da Fundação Edson Queiroz, por meio de publicações no Instagram. Artistas nacionais e internacionais, como Lasar Segall, Luiz Hermano, Tarsila do Amaral e Beatriz Milhazes, compõem o projeto.

#NaRedeComDragão

No perfil @dragaodomar no Instagram ou site dragaodomar.org.br

Mesmo com a programação suspensa, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura lançou nas suas redes sociais uma campanha de compartilhamento de conteúdos sobre arte e cultura para serem consumidos em casa. No Instagram e no site do equipamento, podem ser conferidas indicações de filmes, playlists musicais e até mesmo uma sessão online promovida pelo Planetário Rubens de Azevedo, com uma viagem virtual pelo espaço e pelo tempo.

Festival Ziriguidum em Casa

Zé Renato é uma das atrações do Festival Ziriguidum Reprodução / Instagram

De quinta (2) a domingo (5), a partir das 17h

Depois de duas semanas e 77 shows, o Festival Ziriguidum Em Casa chega à 3ª edição neste final de semana com apresentações transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Na programação, estão confirmados os artistas Zé Renato, Marcelo Caldi, Tuca Oliveira, Guto Goffi, Almério, Clara Gurjão, Ana Baird e muitos outros. Os shows duram cerca de 30 minutos e acontecem no perfil de cada cantor no Instagram.

Mais informações em www.ziriguidum.com