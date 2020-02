Em comemoração ao Dia das Mulheres na Ciência, bióloga brasileira vira personagem da Turma da Mônica

A Maurício de Sousa Produções aproveitou o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, celebrado nesta terça-feira (11), para homenagear uma das mais importantes biólogas do Brasil. Natural do Mato Grosso do Sul e também pesquisadora e professora, Neiva Guedes ganhou um card retratando-a como uma personagem da Turma da Mônica.

Nele, a profissional está acompanhada de uma arara-azul, tendo em vista que foi ela que ajudou a tirar a ave da lista de animais em extinção.

Neiva testou e produziu ninhos artificiais, manejando ovos e filhotes e, principalmente, fazendo com que toda a população se envolvesse na importante questão.

Além disso, divulgou a relevância de manter as araras livres na natureza. Assim, por meio de um trabalho incansável, fez com que as aves voltassem a ser abundantes em várias regiões do pantanl e do estado do Mato Grosso do Sul.

A bióloga foi retratada junto a uma arara-azul, espécie que foi positivamente impactada pelo trabalho da cientista

Alcance

A imagem da bióloga feita pela Maurício de Sousa Produções integra o projeto Donas da Rua da Ciência.

A iniciativa foi criada para resgatar a trajetória de pesquisadoras e cientistas que marcaram a humanidade com suas ações. Entre elas, estão Marie Curie, Katherine Johnson, Katie Bouman, Ada Lovelace e Bertha Lutz.

Quanto ao Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, foi estabelecido há quatro anos pelas Organização das Nações Unidas (ONU). A data foi escolhida durante um fórum sobre saúde feminina e desenvolvimento, organizado pela ONU em parceria com a Royal Academy of Science International Trust (RASIT).

Entre 10 e 11 de fevereiro de 2015, representantes de entidades se reuniram em Nova York e criaram uma declaração que, entre outras definições, estabeleceu a missão do dia.