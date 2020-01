Edição do TBT do Safadão animará Fortaleza no próximo sábado (25)

É neste sábado (25) que o projeto TBT do Safadão chega, pela primeira vez, a Fortaleza. No bosque do Marina Park Hotel, os fãs do forró das antigas terão todos os ingredientes para relembrar momentos marcados pelas canções de Wesley Safadão. A ideia do show é ser uma grande homenagem à carreira do artista, revisitando sucessos da época da banda Garota Safada, além de músicas do novo repertório dele, já na carreira solo.

“Não tem lugar melhor para iniciar a temporada 2020 do que em minha Fortaleza querida. Tudo começou aqui. Minhas expectativas são enormes e minha ansiedade e gás para essa noite estão lá em cima, no topo mesmo. No dia 25, o Marina Park Hotel vai ferver. Tenho convidados mais que especiais para essa edição: Taty Girl, Zé Cantor, Forró Real e Nildinha. Novidades e surpresas, quem estiver lá vai saber em primeira mão”, comenta o artista.

Músicas inesquecíveis

O show será uma maratona de sucessos para os fãs do astro cearense que conquistou o Brasil. Da fase Garota Safada, o público pode esperar hits como “Juras de amor”, “Tentativas em vão”, “Escravo do amor”, “Fui clonado”, “Disco voador” e “Vai esperar”.

Já na carreira solo, após 2014, Safadão emplacou mais sucessos como “Igual ela só uma”, “Ar condicionado no 15”, “Camarote”, “Meu coração deu PT”, “Só pra castigar”, “Dois lados”, “A dama e o vagabundo”, “Não atende não”, entre outras.

“Tenho um xodó muito grande por esse projeto. A cada edição me emociono e revivo muitos momentos da minha carreira. Será uma grande noite e estou mais que superanimado para essa apresentação”,diz Wesley Safadão.

TBT

Ele conta que a ideia de realizar o TBT do Safadão surgiu porque ele se tornou conhecido primeiramente no Nordeste. “Quando rolou de o Brasil inteiro me conhecer, já tinha muito hit que tinha bombado aqui, mas o pessoal das outras regiões não conhecia. Por isso, resolvemos resgatar esses sucessos que me levaram até onde estou”, revela.

Divulgação

A tour TBT do Safadão começou em Sergipe. Seguiu para Natal (RN), Belém (PA), Campina Grande (PB) e fechou a temporada 2019 em Mossoró (RN). “Em todas essas cidades a galera cantou comigo do princípio ao fim, tenho certeza de que no Ceará não será diferente”, manifesta o artista.

Na opinião de Wesley, não havia local melhor para iniciar a tour 2020 do TBT do Safadão do que na terra natal dele. “Desde o princípio sabia que teríamos um grande e especial TBT do Safadão por aqui. Quando abrimos as vendas dos ingressos, 10 mil foram vendidos em menos de 24h. Amo e agradeço de coração esse público que me acompanha desde quando estava no Garota Safada”, afirma.

Estrutura

Com realização e produção da 7tons Eventos e da WS Shows, o TBT do Safadão é “uma volta a um passado que deixou muitas lembranças, de músicas marcantes na vida de diversas pessoas”, descreveDouglas Santos, diretor da 7tons Eventos. “Nossa grande preocupação é com o conforto. Gerar um ambiente em que as pessoas presentes tenham uma energia bacana pra viver e reviver suas histórias”, reforça.

Para isso, ele explica que o evento terá a estrutura dividida em basicamente duas áreas, ambas nomeadas com títulos de canções de Wesley Safadão. São os espaços Tentativas em vão e Juras de amor, este com “um grande open bar”, frisa Douglas Santos.

Ele acrescenta que os portões serão abertos às 21h, e que já tera banda no palco. “Teremos Zé Cantor, Taty Girl, Nildinha e Forró Real antes do Wesley, que assumirá o palco após uma meia da manhã e levará o evento até os primeiros raios do dia. Já ocorreram algumas versões do TBT do Safadão pelo Brasil, mas Fortaleza está se desenhando como a principal delas”, antecipa o gestor.

Ingressos

Para garantir os ingressos, os amantes do forró das antigas podem se dirigir às lojas Blinclass, Laser Clínica e To Be Sunglasses. Também há vendas online pelo site Bilhete Certo e, na hora, na bilheteria.

Serviço

Atrações: Wesley Safadão, Taty Girl, Zé Cantor, Forró Real e Nildinha

Data: 25 de janeiro de 2020 (sábado)

Local: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil), Fortaleza (CE)

Abertura dos portões: 21 horas

Vendas online: www.bilhetecerto.com.br

Pontos de venda físicos: Lojas Blinclass, Lojas Laser Clínica e Lojas To Be Sunglasses

Valor do espaço “Tentativas em Vão”: R$143,00 (lote 3)

Valor do espaço open bar “Juras de Amor”: R$440,00 (lote 6)

*Mudança de lote sem aviso prévio.

Mais informações: (85) 98773.7330