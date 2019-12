Morreu neste domingo (29), a atriz Hilda Rebello, aos 95 anos, mãe do diretor Jorge Fernando. Ela estava internada há uma semana no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, tratando de uma infecção respiratória. A morte de Hilda ocorre dois meses depois do falecimento do filho, em 27 de outubro, aos 64 anos, vítima de um aneurisma.

A morte foi confirmada pelo perfil de Jorge Fernando no Instagram, hoje administrado por familiares do diretor. "Nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, avó, bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz matriarca dos Rebellos, corre pros braços do seu filho querido Jorge Fernando", afirmou a publicação.

Os atores Klebber Toledo, Ingrid Guimarães e Priscila Fantin lamentaram o falecimento na publicação. "Descanse em paz com o Jorginho Hilda!!! Abração para toda família! Carinhos!", comentou o diretor Walcyr Carrasco.

Desde o falecimento do filho, vídeos de Dona Hilda estão sendo publicado no perfil do Instagram de Jorge. A artista compartilhava mensagens amorosas e interagia com os seguidores.

Na última segunda-feira (23), ao comunicar que Hilda havia sido internada, a família da artista pediu uma corrente de orações para a atriz. "Desde a partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória", afirmou o comunicado.