Diversidade de atrações marca o sábado de Carnaval em Fortaleza

O folião que decidiu curtir o Carnaval em Fortaleza conta com uma programação diversificada, voltada para diferentes gostos e públicos. Se o sol não deu as caras ao longo do sábado (22), nada de desanimar. Mesmo com chuva, quem optou por vestir a fantasia e botar o bloco na rua encontrou um cenário de tranquilidade e muita alegria.

No início da noite, o tradicional Mercado dos Pinhões já reunia uma multidão cativa. O clima nos arredores era de paz e muita alegria. Efetivos da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e cerca de 15 homens da Polícia Militar garantiam o expediente da segurança no local. O trânsito até o equipamento localizado entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli funcionou sem grandes congestionamentos.

Samba no pé ao som de sambas clássicos Natinho Rodrigues

No palco montado na área externa ao Mercado, a festa tinha nome e endereço. O grupo Sambadelas trouxe uma mistura potente de sambas, carimbós e clássicos do Axé.

Canções imortalizadas nas vozes de Beth Carvalho, Pinduca, entre outros nomes da música brasileira, fez a turma pular. Composições autorais marcaram o repertório. Em seguida foi a vez de Casa Maré e a noite ainda trouxe o Baile Preto com Luiza Nobel.

Nada de chuva atrapalhar a folia. Que diga o macacão que se esbaldou na pista Natinho Rodrigues

Um grupo formado por membros da mesma família, maioria primos, curtia o movimento com todo o gás. Natalia Valentim (22) apostou num look de marinheira para cair na festividade. Segundo a nutricionista, 2020 marca o terceiro ano seguido no qual turma brinca junto.

Festa em família: primos juntos pelo terceiro ano consecutivo Natinho Rodrigues

Entre as atrações dos quatro dias, Natáli cita querer assitir Os Alfazemas. Porém, a noite de sábado já tem local garantido. "Daqui do Mercado vamos para o Aterrinho ver o show das Travestidas", divide a foliã.

Aterrinho fervendo

A escolha de Natalia foi das mais acertadas. Na estrutura montada no Aterrinho, As Travestidas assinaram uma das apresentações mais quentes do sábado. O coletivo não parou um só momento e no palco o que se viu foi a combinação entre carisma, performance e um set de músicas afiadas.

Quentura máxima com o show do bloco As Travestidas Kid Júnior

Silvero Pereira, integrante do coletivo, reforçou a ideia do respeito. "Não é não, independente da roupa que se esteja vestindo", dividiu o ator.

O Axé dos anos 1990 foi um dos temperos da noite. Boa parte do público chegava até ao local via Historiador Raimundo Girão, o movimento de carros era lento, mas nada que atrapalhasse a chegada dos brincantes.

"Minha pequena Eva..." cantou emocionado o público Kid Júnior

O designer Maxwell Paula escolheu dançar o Carnaval com uma colorida fantasia de palhaço. O cearense estava na companhia de um fiel grupo de amigos. "Estamos juntos para mais de 10 Carnavais. Esse ano gostamos tanto da programação de Fortaleza que decidimos curtir por aqui mesmo".

Para Maxwell Paula, Carnaval de 2020, só em Fortaleza Kid Júnior

As Travestidas encerraram a noite com uma poderosa versão de "Eva". O público respondeu com a mesma disposição e felicidade. Encerrando a noite de sábado, Preto e Café e a especial estreia do pernambucano Lenine no Carnaval de Fortaleza.