Mundo Bita e Trio Aquarela encantam crianças e adultos na Praia de Iracema neste sábado de Carnaval

O Mundo Bita, principal atração do Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema, comandou a alegria de muitos foliões que ocuparam o polo, na tarde deste sábado (22) de Carnaval.

Antes do grupo, que é fenômeno de público adulto e infantil, os brincantes se divertiram ao som do Trio Aquarela.

A animação e o repertório das atrações agradou não só a garotada, como também os pais e demais familiares que entraram no clima, usando as mesmas fantasias e adereços dos pequenos foliões durante a festa.

Exemplo disso foi o casal Talita Oliveira, 40 anos, e Fernando Oliveira, 43 anos, que levou o filho Cauã César, de apenas 1 ano, para curtir seu primeiro Carnaval. A fantasia de hoje foi de Super-Homem, mas para cada dia de folia o trio deve estrear um personagem diferente.

Confira galeria de fotos:

Mundo Bita faz show no Carnaval de Fortaleza Foto: Kid Júnior



Mundo Bita faz show no Carnaval de Fortaleza Foto: Kid Júnior