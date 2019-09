Destaque pela irreverência, moradora de Sobral ganha R$ 50 mil em quadro do Caldeirão do Huck

A cearense Selma Morais, moradora de Sobral, conseguiu R$ 50 mil no programa Caldeirão do Huck, exibido neste sábado (21). Ela se tornou famosa nas redes sociais depois da primeira participação no programa, no dia 14, em razão das respostas rápidas e bem humoradas ao apresentador, Luciano Huck.

No quadro "Quem Quer Ser um Milionário", a participante precisava responder diversas perguntas com alternativas, até alcançar o prêmio de R$ 1 milhão. Desta vez, ela chegou até os R$ 50 mil depois de errar uma pergunta sobre qual jogador teria marcado o milésimo gol de uma Copa do Mundo – enquanto Selma arriscou em Kempes, da Argentina, a resposta correta era Rensenbrink, da Holanda.

Durante a primeira participação, Selma chegou a reclamar pela água que estava tomando, pedindo ao apresentador por água de coco, e pelo banco alto onde estava sentada, que não deixava que colocasse os pés no chão, arrancando risos da plateia e dos telescpectadores, que repercutiram as falas da cearense durante a semana.