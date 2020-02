Daniela Mercury convida cearense para subir no trio em Salvador

O cearense Pedro Henrique Mesquita chamou atenção dos foliões em Salvador ao fazer passos de balé no meio do multidão. Porém, o que ninguém esperava é que ele surpreenderia também a cantora Daniela Mercury. O vídeo da dança chegou até a artista, que iniciou uma campanha no Instagram para achar o "bailarino da pipoca".

Quero muito encontrar esse bailarino da PIPOCA e levar ele pro meu TRIATRO na segunda-feira! Vamos causar no palco, bebê!!!!", escreveu Daniela na legenda da publicação.

Pedro respondeu o post e foi convidado para dançar no trio da artista. O cearense publicou o vídeo da sua participação no show.

"Se eu falasse pro menino que fazia a coreografia de todas as músicas do álbum da Dani quando adolescente, que este momento seria possível, ele certamente acreditaria, porque ele sempre acreditou que sonhos se realizam", comentou.