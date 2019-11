Contrabaixista Nélio Costa faz show em tributo a Marcus Miller, sábado (23) no CCBNB Fortaleza

Neste mês da Consciência Negra, o projeto Jazz em Cena realiza show do contrabaixista cearense Nélio Costa. O evento acontece neste sábado, (23), às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste, com entrada gratuita.

O Tributo a Marcus Miller presta homenagem a um dos grandes definidores do papel do contrabaixo elétrico no jazz, ampliando-o e ressignificando-o, somando-se à revolução realizada por dois outros instrumentalistas: Stanley Clarke e Jaco Pastorius, os quais terão seus modos de tocar exemplificados ao longo do show.

Na noite de celebração a Marcus Miller, Nélio Costa sobe ao palco ao lado dos também cearenses: Herlon Robson (teclados), Stenio Gonçalves (guitarra), Thiago Rocha (saxofone), Denilson Lopes (bateria).

Na ocasião, Nélio Costa também apresentará um tema do repertório de Stanley Clarke e um de Jaco Pastorius, como forma de ilustrar o diálogo e as diferenças dos três grandes nomes da história do contrabaixo e do jazz.

Serviço:

Projeto Jazz em Cena - show de Nélio Costa, neste sánado (23), às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste, com entrada gratuita.