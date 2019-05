Confira prévia dos desfiles que prometem animar o DFB Festival 2019

O Aterro da Praia de Iracema é o cenário para a edição comemorativa de 20 anos do DFB Festival, que abre as portas nesta quarta-feira (15). Até sábado (18), o evento, considerado o maior sobre moda autoral da América Latina, vai apresentar 36 desfiles de marcas e estilistas locais e nacionais.

O festival conta ainda com programação que reúne música, artes, gastronomia e empreendedorismo em uma estrutura de 27 mil m² montada na faixa de areia.

Com entrada gratuita, o evento une nomes importantes da moda autoral, entre eles David Lee e Ronaldo Silvestre, além de apresentar novas marcas, como a estreante Baba.

Confira abaixo alguns destaque na programação de desfiles e uma prévia do que os criadores devem mostrar nas passarelas:

Água de Coco

A marca cearense apresenta a coleção "Praia-Sertão" com um desfile que apresenta o nordeste em caminho que vai do cenário sertanejo até o mar. Os signos da região aparecem nas estampas usadas pela marca de moda praia, que explora a xilogravura, as flores dos cactos e o solo do sertão sem deixar de contemplar o cenário litorâneo. Coqueiros, florais e as imagens das dunas também aparecem na nova coleção.

Baba

Idealizada pelo publicitário Gabriel Baquit, com participação da estilista Marina Bitu, a estreante surge com roupas divertidas e demarca a opção pelas cores primárias e construções inusitadas. Como parte da coleção "No meu tempo", Baba discute o apego ao passado com referências às décadas de 1980, 1990 e 2000.

Bruno Olly

Pela segunda vez no DFB Festival, o estilista Bruno Olly apresenta a coleção "O Grito", com referências ao boxe e inspiração nos anos 1990. O autor apresenta um street wear que sai do ringue e parte para a passarela, com cintura marcada em shorts, calças e macacões com toque de alfaiataria. A proposta, segundo ele, é dar um "grito de resistência" pela liberdade de expressão e em defesa pela igualdade.

David Lee

Depois de figurar em Londres como o único brasileiro escolhido como um dos 16 melhores designers de moda do mundo, David Lee volta para o DFB apresentando a coleção "Under the Sun". O cearense aposta em peças utilitárias e funcionais, equilibrando o tropical e o urbano. Os crochês, marca do estilista, reaparecem nas criações em tons vibrantes.

Marju

As criações das cariocas Cecília e Mariana Correia homenageiam o mar e destinos praianos. Elementos como rabos de baleias e peixes viram ponteiras nos biquinis e um macramê 100% handmade ganha destaque em peça limitada. A marca, que surfa na onda da sustentabilidade, apresenta ties dyes feitos à mão em versões degradês.

Parko

Outra estreante nas passarelas do DFB Festival, a cearense Parko surge com um olhar para a terra e com atenção ao meio ambiente. Utilizando tecidos frescos, fibras naturais, biodegradáveis e algodão com tingimento vegetal, as peças marcadamente geométricas fazem opção pelo conforto. Os looks da coleção "Do Good, Get Good", também trazem intervenções artesanais, com bordado de artesãos locais.

Ronaldo Silvestre

Outro estilista que acompanha a história do DFB Festival é Ronaldo Silvestre, que este ano decide abrir as gavetas da própria vida para apresentar uma coleção em que a manipulação têxtil ganha destaque. Em processo íntimo de criação, a partir de músicas que inspiram sua vida, ele traz sarjas, jeans e tecidos de festa que se unem ao tule criando formas e texturas.

Saldanha

Even Saldanha se inspira nas formas que os ventos criam nas areias da praia e das dunas para desenvolver a coleção "Éolo". O estilista aposta em tecidos telados, remetendo às redes de pescadores, e em tons naturais (branco, bege e off-white) para criar as peças.

Silvânia de Deus

Completando 20 anos da sua marca autoral, a estilista cearense apresenta a coleção "Imersa". A proposta é mostrar os ciclos da vida e do dia que interferem na construção do feminino. As roupas são trabalhadas em tecidos lisos e também em estamparias, apostando nos círculos. Silvânia de Deus, figura icônica da Praia de Iracema, encerra os desfiles do DFB Festival no próximo sábado (18).

Programação

Quarta-feira (15)

19h - Chico Marinho + Caio Nascimento

19h30 - Almerinda Maria

20h - Homem do Sapato

20h30 - Gisela Franck

21h - FIEC apresenta Água de Coco

Quinta-feira (16)

17h30 - Senac/RJ apresenta ESC

18h30 - Vitor Cunha + Saldanha

19h - Senac/CE apresenta Cariri Visceral + Bruno Olly

19h30 - Sinditêxtil apresenta Jangadeiro Têxtil

20h - David Lee

20h30 - Rendá por Camila Arraes

21h - Wagner Kallieno

Sexta-feira (17)

17h30 - Senac/RJ apresenta Marju

18h30 - Concurso dos Novos (Ateneu, Fanor, Sta. Marcelina, UNAMA)

19h - Jeferson Ribeiro

19h30 - SindiRoupas apresenta Matias

20h - Melk Z-Da

20h30 - Sebrae apresenta Rota Jeri + Lindebergue Fernandes

21h - Kallil Nepomuceno

Sábado (18)

17h30 - Parko

18h30 - Concurso dos Novos (Unifor, UTFPR, UFPI, Veiga de Almeida)

19h - Baba

19h30 - D’Aura

20h - Ronaldo Silvestre

20h30 - Flee

21h - Silvânia de Deus