Confira cinco árvores de Natal assinadas por grifes luxuosas

Dezembro já está quase na metade, mas a montagem de árvores de Natal ainda ocorre em diversos lugares do mundo. Se nas casas elas ganham iluminação diferenciada, diversos hotéis europeus fizeram parcerias com grifes famosas para criar enfeites natalinos luxuosos.

Em Roma, na Itália, por exemplo, a marca de fragâncias Acqua di Parma desenvolveu uma árvore na qual velas e a cor laranja entram na composição. Confira na lista abaixo algumas das mais caras pelo mundo.

1. Acqua di Parma x Hotel de Russie

Foto: divulgação

Na Capital da Itália, em Roma, a marca de fragâncias ficou responsável por desenvolver a decoração do Hotel de Russie, da Rocco Forte Hotels, um dos mais glamurosos. Símbolos tradicionais em laranja enfeitam a árvore. Velas também foram utilizadas para complementar os detalhes.

2. Tiffany & Co. x Hotel Amigo

Foto: divulgação

No hotel famoso de Bruxelas, na Bélgica, a inspiração ficou na figura de Audrey Hepburn, que nasceu na cidade. A Tiffany & Co., jolaheria famosa, resolveu fazer homenagem à artista que é famosa pelo filme “Breakfast at Tiffany’s”. A decoração do local foi pensada especialmente para relembrar a cor clássica da marca e para dar a cara da atriz belga.

3) Baccarat x The Charles Hotel

O The Charles Hotel, na Alemanha, recebeu este ano as decorações de cristal típicas da grife Baccarat, conhecida pela iluminação de diversos hoteis e restaurantes pelo mundo. Os enfeites foram colocados em uma árvore de cinco metros de altura e têm um aspecto clássico natalino.

4) Dior x Hotel Astoria

A grife de moda Dior ficou com a árvore de Natal do Hotel Astoria, na Rússia. Localizado na cidade de St. Petersburgo, o hotel termina o ano com uma decoração em prata e azul, com caixas de presente brancas ao redor. O design foi dedicado à coleção cruise Dior 2020 - Toile De.

5) Aquazurra x Hotel Savoy

Já em Firenze, também na Itália, a marca italiana de calçados de luxo Aquazurra deu o tom da cara natalina no Hotel Savoy.As inspirações ficaram por conta da tradição na moda florentina e trouxeram ornamentos prateados e abacaxis dourados, para simbolizar o logotipo da grife.