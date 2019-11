Com músicas tradicionais e contemporâneas, o 'Sons do Nordeste' chega a sua terceira edição

A terceira edição do "Sons do Nordeste" mistura sonoridades tradicionais e contemporâneas do nordeste com apresentação de Claudine Alburqueque, Bruno Leicam, Rod Rosemberg e Cleane Sampaio. Os shows acontecem neste sábado (23) na Casa da Vovó Dedé e passeiam pelo frevo, forró, movimento Manguebeat e cantos populares do sertão.

O evento acontece anualmente, com o objetivo de promover e valorizar a música e a cultura nordestina. Com os artistas apresentando releitura de clássicos,"Sons do Nordeste" deste ano ressalta a riqueza e diversidade rítmica e temática da música do Nordeste. A montagem tem direção musical de Ferreira Junior e produção e direção geral de Ewelter Rocha.

Fundada em 1933, a Casa da Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos que objetiva auxiliar no desemvolvimento humano, pessoal e profissional de crianças e jovens da Barra do Ceará em situação de vunerabilidade social.

O evento acontece anualmente. Divulgação

Entre instrumentos de sopro, cordas dedilhadas friccionadas, a instuição tem a música como pilar, ofertando 16 cursos gratuitos nessa área. A iniciativa promove a formação de grupos musicais com apresentações que envolvem alunos, professores e convidados.

Além da música, a Casa da Vovó Dedé também atua capacitando os jovens nas áreas de audiovisual, animação, design gráfico e fotografia.

A instituição atua em busca da autosustentabilidade. O custeio das atividades desenvolvidas na casa são obtidos por meio da comercialização dos serviços prestados pelos jovens assistidos pela organização. O modelo adotado promove a geração de trabalho e renda para esses indivíduos.