Cleo temeu por sua série sobre feminicídio ao ter perfil hackeado: 'Perdi 10 mil seguidores'

Cleo (37) teve mais do que uma dor de cabeça passageira nesta quarta-feira (16) ao ter seu perfil no Instagram hackeado. A atriz e cantora chegou a perder cerca de 10 mil seguidores e afirma ter temido por sua websérie "Onde está Mariana?", a primeira de seu projeto novo, Cleo on Demand, lançada há duas semanas.

O problema foi percebido por sua equipe por volta das 4h30 desta quarta, quando os hackers colocaram em sua conta um post anunciando uma doação de celular. "Na hora foi uma sensação terrível, parecia um pesadelo (...) fiquei muito preocupada com os seguidores que estavam entrando no link", afirmou ela a reportagem.

Segundo Cleo, seu perfil tinha acabado de chegar a 11,7 milhões de seguidores, mas depois do problema dessa quarta voltou para os 11,69 milhões: "Parece pouco, mas foram mais de 10 mil seguidores em pouquíssimas horas". Além disso, ela conta que deixou de fazer publicações patrocinadas em seu perfil por conta disso.

"Mas o meu maior medo não foi a questão publicitária, mas sim a credibilidade com o meu público. A sensação de perda de privacidade e de liberdade também é muito impactante", afirma ela, também citando seu novo projeto para o Instagram, o Cleo On Demand, que estreou há duas semanas com uma websérie sobre feminicídio.

"Claro que investi dinheiro, mas na hora pensei nos artistas e profissionais envolvidos, no quanto cada um se doou pra apoiar o projeto em prol da vida das mulheres e também em favor do audiovisual brasileiro. Tive receio que retirassem os conteúdos do ar, que atrapalhassem o 'Onde está Mariana?', mas nenhum conteúdo foi alterado."

Ao todo, cerca de 600 mil seguidores da artista chegaram a clicar no post falso e, segundo Cleo, deverão mudar suas senhas para evitar roubo de dados. Cleo afirma, no entanto, que já registrou um boletim de ocorrência e que sua equipe e os investigadores estão focados a ir até o fim para que os responsáveis sejam punidos.

NO IGTV No início do mês, a atriz passou a usar a sua conta no Instagram para se lançar como produtora. No projeto "Cleo on Demand", ela produz conteúdos de temática social, artística e cultural para seu IGTV (ferramenta de vídeo da rede social).

O primeiro conteúdo é a série "Onde Está Mariana?", sobre violência doméstica, estrelada por Valesca Popozuda. "O que me motivou [a criar o projeto] foi essa onda de censura e ignorância que estamos vivendo", declarou Cleo nesta terça-feira (1º), durante a apresentação do novo trabalho para convidados e imprensa.